كلوي كاردشيان تخطف الأنظار بلإطلالة أنيقة بالأبيض.. شاهد

خطفت نجمة تليفزيون الواقع "كلوي كاردشيان"، أنظار جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، بصور جديدة من أحدث ظهور.



تألقت كلوي في الصور بإطلالة ملفته، وارتدت تى شيرت باللون الأبيص، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها الاشقر المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.







ومؤخرًا احتفلت «كلوي كارداشيان» نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة بوصول عدد متابعيها إلى 280 مليون متابع عبر انستجرام حيث تحظى بمتابعات كبيرة من جانب جمهورها.

كلوي كارداشيان هي نجمة تليفزيون للواقع وعارضة شهيرة وممثلة بدأت عملها في 2007، واكتسبت شهرتها منذ مشاركتها في برنامج «KEEPING WITH THE KARDASHIAN» مع شقيقتيها «كيم» و«كورتني» وأختيها «كايلي جينر» و«كيندال جينر».