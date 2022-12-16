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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا .. افتتاح المرحلة الرابعة لمستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالأقصر

غدا.. افتتاح المرحلة
غدا.. افتتاح المرحلة الرابعة لمستشفي شفاء الاورمان

تستعد مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان غدا السبت ، لافتتاح المرحلة الرابعة  بالمستشفى، لسرطان الأطفال بالأقصر.

 

وتضم هذه المرحلة عددا من المفاجآت التى تزيد من تميز المستشفى فى تقديم الخدمات الطبية المقدمة للمرضي من أطفال الصعيد، حيث  وحدة عنايه مركزه للأطفال  مجهزه بأحدث الأجهزة الإلكترونية لمراقبه العلامات الحيوية للأطفال بالإضافة لأجهزه التنفس الصناعي بجانب وحدة للغسيل الكلوي مخصصه للتعامل مع مضاعفات سرطان الاطفال .

وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشيد بالخدمات الطبية لمرضي السرطان في الأقصر

كما سيتم افتتاح قسم داخلي للأطفال المصابين بالسرطان،  حجرات لعزل الاطفال الذين يعانون من نقص المناعة .

كما يتضمن افتتاح المرحلة الرابعة، قسم لعلاج اليوم الواحد، بالإضافة الى افتتاح وحدة العلاج الطبيعي للأطفال وهي وحده متخصصه في تأهيل الاطفال بدنيا و متابعه النشاط الحركي للأطفال.

ومن جانبه أكد الأستاذ محمود فؤاد المدير التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان،  ان المستشفى استعدت استعدادا خاصا لافتتاح هذه  المرحلة لما تضمه من إمكانيات وأجهزة عالمية، تزيد من نسب علاج الأورام لأطفال الصعيد، مؤكدا أن افتتاح المرحلة الرابعة لمستسفى أورام الأطفال ينضم ضمن سلسلة النجاحات للمستشفى والتى تسعى دائما نحو الأفضل.

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