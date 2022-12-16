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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إشارات مسيئة | فيديو صادم لرجال يمارسون البلطجة في سجن بريطاني

سجناء
سجناء

كشفت مقطع فيديو صادمة لأفراد عصابات ألبانيين وهم يقومون بتصرفات وُصفت بـ “البذيئة” بمصلحة السجون ببريطانيا، من خلال نشر مقاطع فيديو من داخل السجن على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل" أظهر مقطع  تم تحميله  عبر التيك توك البلطجي المدان إديسون كاكولي ، 28 عامًا ، وهو يصنع رمزا بيده اشبه بالبندقية بيديه بينما كان هو وأصدقاؤه يرقصون في زنزانة  على موسيقى الراب. 

وأوضحت الصحيفة أن المتهم  كاكولي ، الذي يُعتقد أنه دخل إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني حكم عليه  بالسجن ثلاث سنوات ، في يوليو الماضي  لدوره  في نشوب  نزاعات حول تجارة  المخدرات.

مقاطع صادمة 

في أحد مقاطع الفيديو العديدة التي نشرها أحد المستخدمين خلال الأيام القليلة الماضية ، يمكن رؤية  رجل العصابة الألباني وهو يدخن في زنزانة ويقوم بإيماءات بيده وكأنه يحمل السلاح، فيما ليس من الواضح في أي سجن في المملكة المتحدة تم تصوير اللقطات.

وتظهر صور أخرى مجموعة من أربعة رجال يجلسون في زنزانة يرتدون سراويل الركض والملابس الرياضية وهم يقومون بإيماءات مسيئة أو مسدسات بأيديهم.

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