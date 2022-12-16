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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي: استمرار التشاور مع “البنك الدولي” لدعم جهود الحفاظ على مسار التنمية

صدى البلد

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم، في مقر إقامته بواشنطن، ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادات البنك الدولي انطلاقاً من حرص مصر على تعزيز التعاون بينها وبين البنك الدولى امتدادا للشراكة المثمرة بين الجانبين خاصة في ضوء الأزمات الدولية المتعاقبة التي يتعرض لها العالم وتبعياتها على كافة الحكومات لاسيما من الدول الناشئة، وذلك لدعم الجهود الوطنية بمصر للحفاظ على مسار التنمية الشاملة الذي تسلكه الدولة بكافة محاوره الاقتصادية والاجتماعية.

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السيسي: استمرار التشاور مع “البنك الدولي” لدعم جهود الحفاظ على مسار التنمية

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