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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم 29%.. أسعار ومواصفات جوال سامسونج جالاكسي F13

Samsung Galaxy F13
Samsung Galaxy F13

تقدم شركة  سامسونج  الكورية جوال جالاكسي F13 بسعر معقول وإمكانيات جيدة، و بوزن إجمالي لا يتعدى الـ 207 جرام مع سمك 9.33 مم يعمل بنظام تشغيل أندرويد 12 و واجهة مستخدم One UI Core 4.1.

وفقا لموقع gsmarena يأتي جوال  Samsung Galaxy F13 بمعالج وحدة مركزية Exynos 850 بتكنولوجيا 8 نانو وتردد 2 هرتز ثماني النواة مع معالج رسومات جرافيك Mali-G52 مقترن بذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت و مساحة تخزين صلبة إما 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت من نوع eMMC 5.1 كما أنه يدعم إضافة كارت ميموري.

Samsung Galaxy F13

يأتي جوال Samsung Galaxy F13 مع شاشة من نوع PLS LCD قياس 6.6 بوصة مع دقة وضوح (1080x2408) بيكسل وكثافة بيكسلات 400 بيكسل لكل بوصة مع طبقة زجاج حماية Corning Gorilla Glass 5.

يتم تشغيل جوال  سامسونج  جالاكسي F13 بواسطة بطارية مصنوعة من مادة ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة حجمها 6000 مللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن السريع بقوة 15 وات.

بالنسبة للكاميرات في جوال  جالاكسي  F13 فهي ثلاثية في الجهة الخلفية، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/1.8 أما الثانية فهي بدقة 5 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/2.2 فائقة الاتساع أما الثالثة فهي للعمق، بدقة 2 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/2.4، وتدعم الكاميرا تقنية HDR والتصوير البانورامي والفيديو بجودة 1080 بيكسل.

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أما بالنسبة للكاميرا السيلفي الأمامية فهي بدقة 8 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة  f/2.2 وتدعم تقنية HDR كما أنها تصور فيديو بجودة 1080 بيكسل.

يتوفر جهاز جالاكسي F13 بمساحة تخزين 64 جيجابايت بسعر 10,650 روبية هندية أي ما يعادل 3177 ألف جنيه مصري أو 484 ريال سعودي، أما إصدار مساحة التخزين 128 جيجابايت فهو بسعر 12490 روبية هندية، اي ما يعادل 3726 جنيه مصري أو 567 ريال سعودي، يمكنك شراؤه من خلال النقر على هذا  الرابط

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