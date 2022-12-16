تعليق ميدو على هدف يوسف أسامة نبيه.. شاهد

احتفل احمد حسام ميدو بفوز نادي الزمالك على البنك الأهلي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.



وكتب ميدو عبر حسابه علي تويتر "الحمد لله بحب ولاد ‎#الزمالك …يوسف اسامه نبيه ❤️"





وسيطر نادي الزمالك على أحداث المباراة عقب انطلاق أحداث الشوط الثاني دون تشكيل خطورة حقيقة على مرمي البنك الاهلي



وفي الدقيقة 93 نجح يوسف أسامة في تسجيل هدف فوز الزمالك من خلال تمريرة من شيكابالا ألي أحمد سيد زيزو الدي ارسل كرة عرضية من يسار منطقة الجزاء على رأس يوسف أسامه الذي سدد المرة داخل الشباك