لاعبو الزمالك يحتفلون بالفوز على البنك الأهلي مع الجماهير

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وأعضاء الجهاز الفني على الاحتفال مع الجماهير المتواجدة باستاد القاهرة الدولي بالفوز على البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الدوري.

وهتفت الجماهير للاعبين وللبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني عقب الفوز على البنك الأهلي في لقاء اليوم.

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بهدف دون رد سجله يوسف أسامة نبيه فى الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد القاهرة في الجولة السابعة ليرفع الأبيض رصيده إلى 17 نقطة.