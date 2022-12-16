على أضواء المحمول .. فرقة شارموفرو تشعل احتفالية ختام بطولة الاسكواش بنادى مدينتى

أشعلت فرقة شارموفرز احتفالية نادى مدينتى فى احتفالية ختام بطولة العالم للاسكواش للسيدات.

فى جو من البهجة وعلى أضواء المحمول والتصفيق الحاد قدمت الفرقة باقة من أجمل أغانيها التى أثلجت قلوب الحاضرين.

شهد نادى مدينتى إقبالا كبيرا من محبى لعبة الاسكواش على حضور احتفالية ومباراة الختام .

وحرص عدد كبير من الأسر على اصطحاب أطفالهم وذويهم لقضاء يوم رياضى ترفيهي شامل .

ونجحت إدارة نادى مدينتى فى تنظيم الاحتفالية التى سبقت المباراة وشهدت إقبالا جماهيريا كبيرا .

يذكر ان مجمع ملاعب نادي مدينتي يضم ملاعب إسكواش زجاجية متنوعة داخلية وخارجية رائعة، تسمح للمشجعين ووسائل الإعلام بمتابعة المباريات بكل سهولة.