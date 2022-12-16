وكيل وزارة الثقافة: تنظيم ورش فنية لاكتشاف الموهوبين بقرى حياة كريمة

قالت الدكتورة حنان موسى، وكيل وزارة الثقافة للدراسات والبحوث، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الوزارة تستهدف العديد من الفئات من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة من بينها الطفل والمرأة والشباب وكبار السن وذوي الهمم.

وأضافت الدكتورة حنان موسى، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الوزارة لديها استراتيجية لتحقيق أهداف المبادرة من خلال مشروعات فنية وثقافية ومعرفية متنوعة من خلال تنظيم ورش تعليم الحرف التراثية، واكتشاف الموهوبين ودعمهم وتنظيم ورش رسم للطفل والتمثل والشعر.

تابعت وكيل وزارة الثقافة للدراسات والبحوث، الهيئة نظمت 2730 فعالية في 102 قرية بـ 12 محافظة واستفاد منها أكثر 383 ألف مواطن، لافتة إلى أنه الوزارة تستهدف الوصول إلى جميع محافظات الجمهورية والقرى الأكثر احتياجا، والتي شملتهم المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

