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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المصل واللقاح: انتهاء فيروس كورونا وجدري القرود في 2023

كورونا
كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن جائحة فيروس كورونا المستجد لم تنتهي حتى الآن ولا تزال موجودة، ولكن خطورتها تضاءلت بشكل كبير.

وأضاف أمجد الحداد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن فيروس كورونا سينتهي في عام 2023 ولكنه لن ينتهي مطلقا وسيبقى متواجد مثل البرد والإنفلونزا، لافتا إلى أن انخفاض عدد الإصابات في الفترة الأخيرة يرجع إلى التشبع المناعي من الإصابات بفضل التطعيمات واللقاحات.  

وتابع أن هناك جزء من الخطورة، لافتا إلى أن جدري القرود ليس سريع الانتشار والعدوى التنافسية نادرة الحدوث، فهو فيروس تنفسي ولا تتنقل العدوى عن طريق الرزاز، لافتا إلى أن هناك جهات ترصد الحالات القادمة من الخارج لمواجهة أي حالات قد تحمل الفيروس.

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