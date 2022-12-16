البنك الزراعي: حزمة تمويلات ومساعدات للأسر الأكثر احتياجا بقرى حياة كريمة

أعرب خالد بدر الرئيس التنفيذي لقطاع الاتصال المؤسسي والتخطيط بالبنك الزراعي، عن سعادته لمساهمة مصرفه في تيسير زواج 100 شاب وفتاة من المقبلين على الزواج من قرى مبادرة “حياة كريمة” وتوزيع المساهمات العينية عليهم، مطالبا الجميع بضرورة الاحتذاء بهذه الفكرة وتعميمها.

وأضاف خالد بدر في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، يجب علي الجميع التكاتف من أجل تقديم يد العون والمساهمات للارتقاء بجودة الحياة في جميع قرى الجمهورية.

تابع الرئيس التنفيذي لقطاع الاتصال المؤسسي والتخطيط بالبنك الزراعي، حريصون على المشاركة في جميع المبادرات التي تساهم في تحسين معيشة المواطنين، بالإضافة إلى رفع معدلات الوعي لدى المواطنين بأهمية التنمية والتثقيف المالي وتوفير فرص عمل للشباب.