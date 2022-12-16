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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى كامل عن "ويجز": أدعم كل من يمثل وطنى بالخارج

الفنان مصطفي كامل
الفنان مصطفي كامل

قال الفنان مصطفي كامل، نقيب الموسيقيين، إنه ورث موروث كبير جدا فيه من السئ بنسبة 95%، مشيرا: "أنا لم يصدر مني أى تصريح يخص ويجز وحقيقة منعه من الغناء خلال خبر إحيائه حفل نهائي كأس العالم، نفسي أعرف الزملاء الإعلاميين اللي ناشرين تلك الأخبار أستقوا منين".

وأضاف "كامل" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "أنا لو وجدت لاعب سيرك يمثل بلادي بالخارج أنا هكون كل فخر وإعتزاز به، وأى شخص حتي لو مش تابع ليا أو قائمة العاملين بنقابة المهن الموسيقية فى النهاية كل الدعم له".

وتابع: "ربنا يوفق ويجز فى غنائه بكأس العالم ويخرج مصر بالشكل المشرف الذى يليق بنا، وهو شاب من ضمن الشباب الذى تحملت على عاتقي مسئولية أني أحتوي كل تلك الشباب ومشاكلهم، وهو مجاش النقابة وأشمعني أنت اللي محضرتش وملتزمتش، وكل هذا أطحته جانبا قولت مفيش مشاكل أما يجي ياخد العضوية أو التصريح مثله مثل بقية زملائه".

الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين ويجز نهائي كأس العالم اخر النهار

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