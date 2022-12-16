أحمد وفيق: حان الوقت لتحقيق صحوة فنية على مستوى الجمهورية

أعرب الفنان أحمد وفيق رئيس مهرجان المنصورة المسرحي الإقليمي، عن بالغ سعادته لإقامة مهرجات مسرحي في محافظة الدقهلية، لافتا إلى أنه حان الوقت لتحقيق صحوة فنية في جميع أنحاء محافظات الجمهورية.

وأضاف الفنان أحمد وفيق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تكليفي برئاسة مهرجان المنصورة المسرحي الإقليمي جاء من جميع المحبين للمسرح في المنصورة والنواب والمحافظ وعدد من الفنانين بالمحافظة ودائما يشعرون أنني أمثلهم وواحد منهم وسعداء وفخورين بنجاحاتي.

تابع الفنان أحمد وفيق، اجتماعي مع الدكتور أيمن مختار؛ محافظ الدقهلية شمل وضع استراتيجية لفعاليات المهرجان وتلقيت ترحيب كبير من جميع المسئولين لدعم الحركة الفنية للمهرجان.

