دراسة تاريخ مؤسسة دار الهلال رسالة ماجستير بآداب عين شمس

ناقش الباحث والصحفي موسي صبري رسالة ماجستير في الآداب شعبة التاريخ الحديث والمعاصر بعنوان “المؤسسات الثقافية في مصر دراسة لتاريخ مؤسسة دار الهلال ١٨٩٢-١٩٥٢” وحصل الباحث علي تقدير امتياز، وذلك في قاعة المؤتمرات بكلية الآداب جامعة عين شمس بحضور حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق الذي حرص علي تهنئته.

وتكونت لجنة المناقشة والتحكيم من الدكتور جاد طه أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة عين شمس والدكتور أشرف عبدالرحمن مؤنس أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية التربية جامعة عين شمس والدكتور محمود عبد الله محمد أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة عين شمس والدكتور شريف أحمد إمام استاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة عين شمس.

وكشف الباحث الباحث موسي صبري عن أهم فصول الدراسة التي ركز فيها عن أوضاع الصحافة في مصر قبل نشأة مؤسسة دار الهلال سنة ١٨٩٢ وشكل المؤسسات الصحفية ووصفها وصفا دقيقا منها جريدتي الأهرام وروزا اليوسف؛ وتطرق الباحث إلى حياة جرجي زيدان صاحب المؤسسة والظروف التي دفعته لإصدار المؤسسة والتطرق إلى مؤلفاته التاريخية التي أصبحت مرجعا هاما للباحثين وتحليل روايات الهلال ونقدها وتباين آراء المؤرخين فيها.

كما كشفت الدراسة عن موقف مجلة الهلال من الأحداث السياسية الكبري التي عاصرتها المؤسسة منذ الثورة العرابية ووصفت الخطابات المتبادلة بين الزعيم أحمد عرابي وجرجي زيدان أثناء منفاه في جزيرة سيلان وتضامنها مع الشعب المصري أثناء ثورة ١٩١٩ مع تحليل المقالات التي نشرها الرئيس محمد نجيب بخط يده في الهلال إبان ثورة ١٩٥٢ ومتابعة أخبار الحربين العالمية الأولي والثانية.

واختتم الباحث هذه الدراسة، بتناول دور الهلال في تحرير المرأة ودعوة المجلة لإنشاء الجامعة المصرية وهي جامعة القاهرة حاليا قبل إنشائها بثماني سنوات وتحليل شامل للحركة الفنية في مصر، وأخيرا تحدث عن أهم إصدارات المؤسسة مجلة المصور والكواكب ودورهما التنويري في الحياة المصرية.