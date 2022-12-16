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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التضامن: زيادة عدد المراكز العلاجية لمرضى الإدمان إلى 28 في 17 محافظة

صدى البلد

قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعىُ ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إنه تم التوسع فى إنشاء المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان  والشريكة مع الخط الساخن إلى  28 مركز علاجى  فى 17 محافظة حتى الآن  حتى الان، بعدما كانت لا تتعدى  12 مركز فى 7 محافظات عام 2014  

وأوضح عثمان ، أنه جار الإعداد لافتتاح  مركزين جدد في محافظتي قنا والجيزة، بجانب أيضا أنه جارى إنشاء مراكز علاجية بمحافظات" دمياط والشرقية وسوهاج وأسوان  والغربية " ،وأنه بحلول عام 2025 سيتم تعميم الخدمات العلاجية في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية  كما يتم تقديم الخدمات العلاجية لأكثر من 155 ألف  مريض إدمان  " جديد ومتابعة " سنويا مجانا وفى سرية تامة ،  إلى جانب تقديم الخط الساخن تقديم خدمات العلاج والتأهيل والمتابعة والمشورة والإبلاغ عن سائقى الحافلات المدرسية والإبلاغ عن الإتجار بالمخدرات والإبلاغ عن مراكز غير المرخصة.

 ويتم إخطار الجهات المعنية للتعامل مع هذه الشكاوى كذلك تم استحداث دبلوم خفض الطلب على المخدرات بالتعاون مع كلية الآداب جامعة القاهرة واستحداث برامج للتأهيل والدمج المجتمعى ومواجه الأمراض المصاحبة (HIV- C- B) وتقديم خدمات الدمج المجتمعى من خلال تقديم قروض للمتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الإجتماعى بقيمة 6 ملايين وتنفيذ برامج التأهيل المهنى لأكثر  من  9600  متعافى حتى الآن ،حيث يتم تدريبهم على حرف يحتاجها سوق العمل وتنفيذ أنشطة رياضية وإجتماعية استفاد منها  أكثر  من 40 ألف متعافى من الإدمان فى إطار  الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة.

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التضامن: زيادة عدد المراكز العلاجية لمرضى الإدمان إلى 28 في 17 محافظة

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