أخبار التوك شو.. ملخص زيارة الرئيس السيسي لـ أمريكا.. وبشرى بشأن أسعار الذهب والدولار

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية عددا من العديد من الموضوعات والقضايا الهامة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

ملخص زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة للمشاركة في القمة الأمريكية الأفريقية.. فيديو

عرضت قناة “صدى البلد"، فيديو يعرض ملخص زيارة الرئيس السيسي إلى أمريكا للمشاركة في القمة الأمريكية الأفريقية.





لم يحترم الكيان.. مصطفى كامل يحسم الجدل بشأن وقف ويجز عن الغناء

كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، عن حقيقة منع ويجز من الغناء، قائلا: " ربنا يوفق ويجز فى غنائه بكأس العالم، ويخرج مصر بالشكل المشرف الذى يليق بنا، وهو شاب من ضمن الشباب الذى تحملت على عاتقي مسئولية أني أحتوي كل هؤلاء الشباب ومشاكلهم، وهو مجاش النقابة وأشمعني أنت اللي محضرتش وملتزمتش، وكل هذا أطحته جانبا قولت مفيش مشاكل أما يجي ياخد العضوية أو التصريح مثله مثل بقية زملائه".





هنا اكتشفت المواهب.. كلمة السر في الإنجاز التاريخي للمغرب بكأس العالم

استعرضت قناة العربية، تقرير عن سر يقف وراء الإنجاز التاريخي لـ المنتخب المغربي بكأس العالم، حيث لم يكن الطيور المهاجرة والنجوم الذى يلعبون بمختلف الدوريات الكبرى هم السبب بل هناك أسباب أخرى.



لفظ خارج | برلماني يطالب جوجل بالاعتذار بعد الإساءة لـ آل البيت ..فيديو

طالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، إدارة جوجل بتقديم اعتذار رسمي لجميع المسلمين في جميع بقاع دول العالم وتعديل الإساءات التى نسبت في حق آل البيت والصالحين، مؤكدا أنه لن يقبل إلصاق ألفاظ مسيئة وتحريف اسم مسجد السيدة عائشة والسيدة زينب على موقع البحث العالمى جوجل بإضافة لفظ خارج لا يليق.

مفاجأة مدوية بشأن فيروس ضرب منتخب فرنسا قبل نهائي المونديال.. فيديو

عرضت فضائية "العربية"، تقريرا يرصد تفاصيل الفيروس الذي ضرب منتخب فرنسا في كأس العالم.



بوادر حل.. مصطفى بكري يكشف عن مفاجأة بشأن أزمة الدولار.. فيديو

كشف الإعلامي مصطفى بكري، أسباب ارتفاع سعر الدولار، قائلا: "لا أحد يستطيع أن ينكر أثر الأزمة الروسية الأوكرانية على ارتفاع الأسعار خاصة الواردات من الخارج".



الحاجة اللي بـ50 تبقى بـ500.. طلب عاجل من «بكري» للحكومة بشأن الأسعار

ناشد الإعلامي مصطفى بكري، الحكومة التدخل لمواجهة غلاء الأسعار، قائلا: "خذوا إجراءات قوية حتى لو وصلت لمحاكمات عسكرية".



سعر عيار 21 في مصر الآن| بشرى من التموين بشأن الذهب ..فيديو

زف ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، بشرى سارة بشأن سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 ، والذي تراجع بقوة خلال الأيام القليلة الماضية.



برلماني: قانون التصالح في مخالفات البناء يسري على توابع المدن والقرى

أكد النائب أمين مسعود أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يسري على توابع المدن والقرى.

وأوضح مسعود خلال حواره مع برنامج " البوصلة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم حنان موج، أن هذا القانون يطبق على المخالفات التى اقيمت بعد صدوره، لافتا إلى أن آخر تصوير جوى كان من 3 اشهر.