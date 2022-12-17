مصرع طفل دهسا بسيارة والده بالخطأ في الوادي الجديد

لقي طفل مصرعه مساء اليوم الجمعة، بعد أن دهسه والده بالخطأ أثناء رجوع سيارته للخلف في الوادي الجديد.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف ونقل الطفل لمستشفي الخارجة التخصصي في محاوله لإنقاذه إلا أنه لقي أنفاسة الأخيرة وتوفي في الحال وتم نقله لمشرحة المستشفي.

وتلقي اللواء محمد أبوالليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغ يفيد بمصرع طفل 4 سنوات من قرية بغداد التابعة لمركز باريس بعد ان دهسته السيارة التي يمتلكها والده عن طريق الخطأ أثناء قيادة والده للسيارة ورجوعة للخلف .

حيث توفي على أثرها في الحال وتم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل الطفل لمشرحة المستشفي وإبلاغ النيابة العامة بالحادث لمباشرة التحقيقات