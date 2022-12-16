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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من مرتضى منصور بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي

مرتضي منصور
مرتضي منصور

أبدى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سعادته بفوز الفريق الأول لكرة القدم على البنك الأهلي بهدف دون رد في الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

جاء ذلك في حضور الكابتن محمود الخواجه والكابتن أحمد عبد الدايم نجمي القلعة البيضاء التاريخيين.


وقال رئيس القلعة البيضاء خلال اجتماعه بجروبات مواقع التواصل الاجتماعي: "أتقدم بالتهنئة للاعبي الفريق والجهاز الفني كما أوجه التهنئة لفريقي اليد والسلة على تحقيق الفوز أيضا".

وأضاف المستشار مرتضى منصور: "فوز الزمالك اليوم دفعة معنوية مهمة خاصة مع تعادل المنافس في نفس الجولة للدوري".

وشدد رئيس القلعة البيضاء على أن كل فرق الزمالك على قدر المسئولية رغم الحجز على أرصدة النادي، واللاعبون يبذلون أقصى جهد لتحقيق الانتصارات .

وقال رئيس النادي :" حققنا الفوز بأكثر من ١٤ بطولة في فريق الكرة خلال عهد المجلس الحالي وسنواصل تحقيق البطولات، وللأسف بعض الصفحات الزمالك والمحسوبين على النادي يحاولون كسر فرحة الزمالك وقت أي انتصارات، والرمز الزملكاوي الوحيد هو جمهور القلعة البيضاء  لأنهم يقفون خلف الفريق في كل الأوقات".

مرتضى منصور الزمالك الأهلى البنك الاهلي الدوري الممتاز

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