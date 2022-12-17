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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية فى البنك الأهلي اليوم 17-12-2022

سعر العملات العربية
سعر العملات العربية اليوم

ارتفعت أسعار صرف العملات العربية  على مدار الأسبوع الماضي.

ويرصد موقع "صدى البلد" حركة بيع و شراء العملات العربية خلال تعاملات اليوم السبت 17 ديسمبر 2022، وفقا لاخر تحديث للبنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية فى البنك الأهلي

الدينار الكويتي يسجل 80.52 جنيه

وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات اليوم السبت فى البنك  الأهلي كالتالى:

بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى بداية تعاملات السبت أعلى العملات العربية سعرا 77.62جنيه للشراء و80.52جنيه للبيع مقارنة 80.20 جنيه للبيع مستهل تعاملات الأسبوع الماضي بزيادة 32 قرش  .
واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات السبت فى البنك الأهلي 6.54جنيه للشراء و6.55جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات السبت فى البنك الأهلي 6.70جنيه للشراء و6.71 جنيه للبيع .


سعر الدينار البحريني

ووصل سعر صرف الدينار البحريني مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات السبت فى البنك الأهلي نحو 63.59 جنيه للشراء  و 65.41 جنيه للبيع مقارنة 65.23جنيه للبيع سعر إغلاق بداية الأسبوع الماضي بزيادة 18 قرش.

سعر الدينار الأردني

وبلغ سعر صرف الدينار الأردني مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات السبت فى البنك الأهلي 34.22جنيه للشراء و34.74جنيه للبيع بارتفاع 4 قروش خلال أسبوع .

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الريال السعودي بـ 6.54 جنيه.. أسعار العملات العربية اليوم 12-12-2022

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سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الأحد في ختام التعاملات


سعر الريال العماني

وسجل سعر صرف الريال العماني مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات السبت فى البنك الأهلي 62.46جنيه للشراء و 64جنيه للبيع .


سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات السبت فى البنك الأهلي 6.31جنيه للشراء و 6.72جنيه للبيع مقارنة 6.75جنيه بداية تعاملات الأسبوع الماضي بتراجع 3 قروش .


العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

نمو تحويلات المصريين بالخارج 
 

توقع تقرير صادر عن البنك الدولي بلوغ حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج لنحو 32.3 مليار دولار بنهاية عام 2022، ما يُوازي 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
 

العملات العربية الدرهم الاماراتى الريال السعودى الدينار الكويتي اليوم السبت

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