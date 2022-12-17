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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المركزي الإماراتي: 244.3 مليار درهم الودائع الادخارية في البنوك بنهاية سبتمبر

الدرهم الاماراتى
الدرهم الاماراتى

ارتفعت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة - باستثناء الودائع بين البنوك - إلى 244.33 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 9.5 مليار درهم أو ما نسبته 4% مقابل نحو 234.84 مليار درهم في سبتمبر 2021، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.


وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، أن الودائع الادخارية زادت خلال الأشهر التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 1.04% مقابل نحو 241.82 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2021، بزيادة تعادل 1.04 مليار درهم.


وبينت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 923.963 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 15.63% مقابل 799.08 مليار درهم في سبتمبر 2021، بزيادة تعادل 124.9 مليار درهم.

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زيادة الودائع تحت الطلب 

 

وأظهر تقرير مصرف الإمارات المركزي زيادة الودائع تحت الطلب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنحو 8.95% أو ما يعادل 75.92 مليار درهم مقارنة بنحو 848.04 مليار درهم في نهاية العام الماضي.


ووفق نشرة مصرف الإمارات المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 563.88 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 7.56% مقابل نحو 524.23 مليار درهم في سبتمبر 2021، فيما زادت خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 5.68% مقابل 533.57 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

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