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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مقترح برلماني بتبسيط الكتاب المدرسي وتقسيم الطلاب حسب التميز العلمي

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تنال المنظومة التعليمية في مصر حاليا، اهتمام ودعم غير مسبوق، وذلك إيمانا بدور التعليم في تحقيق التقدم والرخاء للشعوب، فهو يعتبر حجر الأساس الذي ترتكز عليه المجتمعات المتقدمة والمحرك نحو التنمية المستدامة.


ومن هذا المنطلق، لا تتوانى لجان التعليم بغرفتي البرلمان" نواب وشيوخ" عن تقديم كافة الحلول والمقترحات الإبداعية من أجل معالجة سلبيات ملف التعليم، وإضافة نوع من الابتكار بشأن المناهج الدراسية للطلاب، بما يتواكب مع الدول مع العصر الحالي.

المقترحات هذه المرة جاءت من قلب مجلس الشيوخ، من لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة النائب نبيل دعبس، وذلك من أجل استعادة المدارس في مصر ريادتها العلمية والتعليمية، وجعلها أكثر ثقة للمجتمع، ولتحقيق هذا الأمر أعدت اللجنة  ورقة عمل بحثية بشأن لتحقيق هذه الأهداف المنشودة بما يتلائم مع قواعد الجمهورية الجديدة.

الورقة تقدم بها النائب نبيل دعبس رئيس اللجنة، مشيرا إلى جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ودوره في وضع حلول لمعالجة سلبيات المنظومة التعليمية، وذلك فيما يتعلق بكثافة الفصول والمناهد الدراسية وبيئة العمل بشكل العام داخل المدارس، لأن هذه المنظومة عانت على مدار سنوات ماضية من الإهمال والتهميش.

ومن ضمن أهم المقترحات التي جاءت بها الورقة البحثية هي ضرورة أن يتسم المنهج الدراسي بالوضوح عبر استخدام أساليب ونماذج لتسهيل فهم الطالب واستيعابه، بالاضافة إلى التوصية بضرورة البدء في الكتاب المدرسي بالقواعد العامة في كل مادة، ووضع صورة توضيحية للتلميذ لكل درس وذلك خلال سنواته الاولى في التعليم  وعدم الاعتماد على اكتظاظ الكتب والصفحات بالمعلومات الغير منظمة .

وأن يكون في نهاية كل فصل عدد من نماذج الاسئلة الارشادية للامتحان، وذلك من لمواجهة لجوء الطالب في الاعتماد على شراء كتب خارجية، كما اوصت الورقة أيضا بالعمل على تقسيم الطلاب في الفصول على حسب تميزهم العلمي .

الرئيس عبد الفتاح السيسي التنمية المستدامة البرلمان المناهج الدراسية مجلس الشيوخ

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