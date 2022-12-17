أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 17-12-2022

يرصد موقع "صدي البلد"أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنك الأهلي.

وننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار خلال مستهل تعاملات اليوم السبت مقارنة بتعاملات الأسبوع الماضي.

أسعار صرف العملات الأجنبية



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 24.51جنيه للشراء و 24.66 جنيه للبيع مقارنة 24.59جنيه للبيع بداية تعاملات الأسبوع الماضي بارتفاع 7 قروش .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم السبت 26.06جنيه للشراء و 26.47جنيه للبيع بزيادة 44 قرشاً.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي مستهل تعاملات اليوم السبت نحو 29.93جنيه للشراء و 30.65جنيه مقارنة 30.29جنيه للبيع بداية تعاملات الأسبوع الماضي بزيادة 36 قرش.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي مستهل تعاملات اليوم السبت نحو 26.42جنيه للشراء و26.70 جنيه للبيع مقارنة 26.40جنيه للبيع بارتفاع 30 قرش خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وسجلت سعر صرف كرونا سويدية مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي مستهل تعاملات اليوم السبت 2.37جنيه للشراء و2.24جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف كرون نرويجي مقابل الجنيه المصرى فى بنك البنك الأهلي مستهل تعاملات اليوم السبت 2.48جنيه للشراء و2.53جنيه للبيع.

واستقرت سعر صرف كرون دانمركي مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي مستهل تعاملات اليوم السبت 3.50جنيه للشراء و3.55جنيه للبيع .

أسعار صرف العملات الآسيوية



ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الآسيوية مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي مستهل تعاملات اليوم السبت.

وبلغ سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي مستهل تعاملات اليوم السبت نحو 17.82جنيه للشراء و 18.23 جنيه للبيع مقارنة 18.13جنيه للبيع بارتفاع 10 قروش.

استقرار اليوان الصينى

واستقر سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم السبت عند 3.52جنيه للشراء و3.54جنيه للبيع.