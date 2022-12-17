خبيرة أسرية: تقارب العمر بين الزوجين يزيد التفاهم بينهما

قالت الدكتورة هبة دهب المتخصصة في الشأن الأسري، إن الزواج أهم أركانه العلاقة الحميمة، لافتة أن الفتاة إذا تزوجت من شاب يقاربها في العمر يزيد من التفاهم بينمها على عكس زواج الفتاة من شوجر دادي.

وأضافت الدكتورة هبة دهب خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك فروق فردية في أي علاقة زوجية وليس نجاح العلاقة مرتبط بزواج الفتاة من شوجر دادي".

تابعت المتخصصة في الشأن الأسري، "انتشار ظاهرة زواج الفتاة من شوجر دادي يرجع على انفصال الأب عن الأم وحرمان الفتاة من حنان الأب وفقدانه في حياتها مما يدفعها إلى تعويضه.

