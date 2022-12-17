بأسلوب التتبع.. حبس عصابة السرقة من داخل السيارات بالقاهرة

قررت نيابة المقطم الجزئية، حبس عناصر تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك للتوصل لملابسات الواقعة.

وكان قد ضبط رجال المباحث عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات.

تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من موظف بإحدى الشركات - كائنة بدائرة القسم قرر باكتشافه كسر زجاج الباب الأمامى للسيارة ملكه عقب قيامه بركنها أمام الشركة محل عمله بدائرة القسم ، وسرقة مبلغ مالى من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بمحافظة الجيزة) ، وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (4 أشخاص "ثلاثة منهم يحملون ذات الجنسية ولهم معلومات جنائية" ).

أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة ومبلغ مالى.

وبمواجهتهم قرروا بتكوينهم تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقة بأسلوب التتبع من أمام البنوك وكسر زجاج السيارة ، وأضافوا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات الواقعة ، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهم بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.