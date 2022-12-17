عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بأسلوب التتبع.. حبس عصابة السرقة من داخل السيارات بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة المقطم الجزئية، حبس عناصر تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك للتوصل لملابسات الواقعة.

وكان قد ضبط رجال المباحث عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات.

تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من موظف بإحدى الشركات - كائنة بدائرة القسم قرر باكتشافه كسر زجاج الباب الأمامى للسيارة ملكه عقب قيامه بركنها أمام الشركة محل عمله بدائرة القسم ، وسرقة مبلغ مالى من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن  تحديد السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بمحافظة الجيزة) ، وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (4 أشخاص "ثلاثة منهم يحملون ذات الجنسية ولهم معلومات جنائية" ).

أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة ومبلغ مالى.

وبمواجهتهم قرروا بتكوينهم تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقة بأسلوب التتبع من أمام البنوك وكسر زجاج السيارة ، وأضافوا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات الواقعة ، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهم بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس عناصر تشكيل عصابي حبس السرقة تشكيل عصابى السرقة من داخل السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطيب قاتلة والدتها ببورسعيد: "مش ممكن تخوني مع ابن الجيران"

مطاردة لـ زوجته العرفي.. مفاجأة مدوّية في حادث سيارة سعد الصغير بالهرم

زوج قتيلة بورسعيد مفترشا الشارع أمام القسم: "بنتي ماتعملش كده"

سبائك ذهب وملايين في الفيلا .. القصة الكاملة لسقوط أكبر نصاب بمصر

الشنطة اتعجنت.. ننشر صور سيارة زوجة سعد الصغير بعد مطاردته لها

طقس اليوم فى مصر.. تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص هذه الظاهرة

يقع في الفخ| تعليق ساخر من خالد الغندور بعد تعادل الأهلي أمام فيوتشر

لازم تكسر 3 لعيبة..نبيل الحلفاوي تعليقا على قرارات حكم مباراة الأهلي وفيوتشر

موضوعات متعلقة

خان العيش والملح.. علشان 20 جنيها عبد الله خلص على صديقه خالد|فيديو

حبس عصابة سرقة المساكن بالقاهرة

خلافات أسرية.. حبس مواطن تخلص من شقيق زوجته بالمعادي

حبس شخص لتخصصه في سرقة بطاريات السيارات بالقاهرة

فاكرينه سرق مخدراتهم.. حبس 3 أشخاص اختطفوا مواطنا بالقاهرة

حبس 4 أشخاص لاختطافهم آخر بسبب خلافات مالية في أبو النمرس

حبس عصابة سرقة السيارات بالقاهرة

حبس شخص لحيازة حشيش وأقراص مخدرة وسلاح بالمرج

ترشيحاتنا

تراجع 320 جنيهًا.. هبوط أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

في مقبرة غامضة.. اكتشاف خاتم ذهب مصري يحمل لعنة مثيرة للجدل

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 17-12-2022

سُنة الصباح المهجورة .. 14 كلمة أوصى بها الرسول فلا تغفلها

مسلسل الأمير هاري وزوجته ميجان يعود للمنافسة فى مصر لهذا السبب

لماذا أمرنا النبي بالصلاة عليه؟.. علي جمعة: سلوا للرسول الوسيلة لسببين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا يمكن تجاهلها .. عادات تفسد الحياة الزوجية وتعرضها للخطر

وثق يوميات وتاريخ بغداد بريشته.. وفاة أشهر فنان تشكيلي في العراق

عبير صبرى تستعرض جمالها فى حفل دير جيست

فستان قصير.. الراقصة دينا تثير الجدل في حفل جوائز ديرجست

فيديو

هالة صدقي مع أولادها على الريد كاربت في حفل دير جست .. شاهد

العشق الحرام.. تفاصيل مقتل عاملة بورسعيد في منزلها/ فيديو جراف

هنا شيحة مع ابنها على السجادة الحمراء لحفل دير جست

الفضة بدل الذهب للشبكة.. مقترح برلماني يثير ضجة| إيه الحكاية؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ