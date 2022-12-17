صحف الكويت.. السعودية تطالب بالتحقيق في هجوم على قوات اليونيفيل جنوب لبنان.. والناتو يحذر من تصعيد جديد بأوكرانيا

مستشار الأمن القومي الأمريكي يؤكد للسيسي دعم أمريكا لحقوق مصر المائية

العراق.. مقتل طفلين بانفجار لغم من مخلفات داعش في نينوى

الناتو: بوتين يحضّر روسيا لحرب طويلة في أوكرانيا

"فاجنر" تتهم فرنسا بمحاولة اغتيال مسؤول روسي في إفريقيا.. وباريس تنفي

السعودية تستنكر بشدة الهجوم على قوات اليونيفيل في جنوب لبنان

سقوط شرطيين اثنين من بعثة الأمم المتحدة بمالي في هجوم



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في واشنطن، وأكد له التزام بلاده بحقوق مصر المائية ودعمها لتسوية دبلوماسية لأزمة سد النهضة.

وأضافت أن سوليفان أعرب للرئيس السيسي عن دعم الولايات المتحدة القوي لأجندة مصر للإصلاح الاقتصادي المحلي، وكذلك لبرنامج صندوق النقد الدولي الذي سيعزز تنفيذه".

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن "لغما من مخلفات تنظيم داعش انفجر في قرية عمر قابجي، شرقي مدينة الموصل، مما أدى إلى مقتل طفلين، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح".

وقالت "الجريدة" إن وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، إن المملكة تعبر عن استنكارها الشديد للهجوم الذي تعرضت له قوة "اليونيفيل" في جنوب لبنان، وأودى بحياة جندي إيرلندي وإصابة آخرين.

وقال بيان للخارجية إن المملكة تطالب "بإجراء تحقيقٍ فوري وشفاف حول ملابسات الهجوم". كما عبرت الوزارة عن رفض المملكة التام لكافة أشكال العنف ودعمها لبعثة اليونيفيل.

دوليًا، قالت "القبس" إن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، أكد أن روسيا تستعد لحرب طويلة في أوكرانيا التي ينبغي على الحلفاء أن يواصلوا مدها بأسلحة حتى يدرك الرئيس فلاديمير بوتين أنه عاجز عن "الفوز في ساحة المعركة". وأضاف": "يجب ألا نستخف بروسيا. فهي تستعد لحرب طويلة. وتحشد مزيداً من القوات وهي مستعدة لتكبد خسائر كبيرة وتحاول الحصول على مزيد من الأسلحة والذخائر".

وتابع: "يجب أن ندرك أن الرئيس بوتين مستعد لأن يستمر في هذه الحرب لفترة طويلة ويشن هجمات جديدة".

وذكرت "الراي" أن زعيم مجموعة فاجنر الروسية شبه العسكرية يفجيني بريغوجين اتهم فرنسا بمحاولة اغتيال رئيس مكتب تمثيل روسي في جمهورية إفريقيا الوسطى، والذي نُقل الجمعة إلى المستشفى إثر إصابته بعدما فتح طرداً مفخخاً.

وقالت "الأنباء" إن شرطيين من بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) بينهما امرأة، لقيا حتفهما الجمعة في هجوم على دوريتهما في تمبكتو (شمال)، وفق ما أفادت البعثة عبر تويتر.

وقال قائد البعثة القاسم وان: "صدمت بشدة لقيام مسلح مجهول بعد ظهر اليوم في تمبكتو بقتل اثنين من شرطيينا بينهما امرأة فيما كانا يقومان بدورية". ولفتت البعثة إلى إصابة 4 آخرين من عناصرها، جروح أحدهم بالغة.