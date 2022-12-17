مش عارفين نمشي.. أهالي شارع خمسة بمدينة ملوى بالمنيا يستغيثون لرصف شوارعهم

استغاث أهالي الشوارع المتفرعة من شارع خمسة حى غرب مدينة ملوي التابعة لمحافظة المنيا في رسالة إلى خدمة شكاوى "بين الناس" التى يقدمها موقع "صدى البلد"؛ لرصف الشوراع المتفرعه من شارع خمسة.

و قالوا في استغاثتهم : نعاني نحن اهالي الشوارع المتفرعه من شارع خمسة والتي تقدر بواحد وعشرين شارع فرعي من شارع خمسة حى غرب مدينه ملوى التابعة لمحافظة المنيا من حاجتنا الضرورية لرصف الشوراع المتفرعة من شارع خمسة بالرغم من انتهاء مجلس المدينه من عمليه إدخال المرافق العامة ( غاز / كهرباء / صرف صحي / مياه / تلفون )

وأضافوا: حيث أن مطالبنا لا تتعدى المصلحة العامة والنهوض بمدينه ملوى والتي تتمثل في عملية رصف تلك الشوراع الترابية المتفرعة من شارع خمسة والتي تقدر بـ ٢١ شارع و المحرومة نهائيا من عمليه الرصف و التي تتحول إلى برك طينيه في حال تجمع القليل من المياه في تلك الشوارع فيصعب على الاهالي و المارة السير بها مع العلم ان تلك الشوراع يوجد بها كثافه سكانيه عاليه .



و تابعوا : لذا نتقدم نحن اهالي الشوارع المتفرعه ( و التي تقدر ب ٢١ شارعا فرعي ) من شارع خمسه بحى غرب مدينه ملوى التابعه لمحافظة المنيا بالتماس للساده المسؤلين بمحافظة المنيا بالموافقه على الطلب المقدم الذى لا يتعدى سوى المصلحه العامة و النهوض بمدينه ملوى برصف تلك الشوراع الترابيه المحرومه من عمليه الرصف و ذلك لتيسير الحركة للمارة و الاهالى و النهوض بمدينه ملوى.

للتواصل خالد محمد محمد محمود عبدالباقى: 01148239490.

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