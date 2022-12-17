شاهد.. الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة بمصرف بأسوان

نعرض عبر منصة " صدى البلد " الصور الأولى لحادث مصرع شخص فى إنقلاب سيارة ملاكى بمصرف بطريق قرية توشكى شمال أسوان.

وكان قد شهد طريق قرية توشكى التابع لمركز نصر النوبة شمال أسوان مصرع شخص نتيجة وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى بالمصرف المتواجد على هذا الطريق.

وفيات وإصابات

الصور الأولى لحادث أسوان

وعلى الفور توجهت الجهات المختصة إلى مكان الحادث لمعاينته وتبين أن المتوفي يدعي محمد أحمد عبد المجيد صالح، والذى لقى مصرعه أثناء سيره بطريق قرية توشكى حيث وقع حادث سقوط السيارة بالمصرف وهو ما أسفر عن وفاته مباشرة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيالها للوصول إلى الأسباب وراءها.

حوادث متفرقة

الصور الأولى لحادث أسوان

وكان قد لقى شخص مصرعه نتيجة وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى داخل مصرف بطريق قرية توشكى التابعة لمركز نصر النوبة شمال أسوان ، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل جثامن المتوفى إلى المشرحة لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقد تلقى مركز شرطة نصر النوبة شمال أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى بمصرف بطريق قرية توشكي التابع لدائرة المركز مما أسفر عن مصرع شخص ، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل جثمان المتوفى إلى المشرحة لإتخاذ اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة .