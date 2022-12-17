بفستان لامع.. درة تخطف أنظار جمهورها في أحدث جلسة تصوير لها

حرصت الفنانة درة علي مشاركة جمهورها صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و تالقت درة بأطلالة جذابة أنيقة مرتدية فستان مجسم لامع باللون الموف ولاقت الصورة تفاعلاً كبيراً من جمهورها عبر السوشيال ميديا.



على جانب آخر، تحدّثت الفنانة درة عن شخصية "نورهان" التي تقدمها في مسلسل "المتهمة" ويعرض عبر منصة "شاهد vip".

وقالت «درة»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج MBCtrending، إن الشخصية أثرت عليها كثيرًا، موضحة: “الشخصية أثرت عليّ أثناء التصوير وبعده، طول الوقت بفكر فيها هي عندها فقدان ذاكرة جزئي، كنت مرعوبة من فكرة إن الواحد يصحى ناسي كل حاجة”.