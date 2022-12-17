فى عيد ميلاد يوري مرقدي .. سر هجرته الى كندا وإعتزله الفن

يحتفل اليوم الفنان يوري مرقدي بعيد ميلاده ، حيث يعد واحدا من أبرز الفنانين اللبنانين الذىن نجحوا فى الشارع المصري .

ولد يوري مرقدي في ديسمبر 1969 ،و درس يوري اﻹخراج في العاصمة البريطانية لندن، بعد ان أنهى دراسته عاد إلى لبنان مجدداً.

عمل يوري مرقدي مخرج إعلانات على مدار 8 سنوات، ثم دخل إلى عالم الغناء من خلال أغنيته الشهيرة عربي أنا التى كانت بداية إنطلاقه .

أصدر يوري مرقدي بعد ذلك ثلاث ألبومات أخرى وهى: حبس النساء، بحبك موت، يا قاسية ثم توقف عن الغناء تماماً حتى عاد في عام 2011 بأغنيته المنفردة حدا مش أنا.

كان للفنان يوري مرقدي تجربة تمثيلية وحيدة أمام الفنانة حنان ترك في فيلم الحياة منتهى اللذة .

يوري مرقدي توقف عن الفن عدة مرات ، كان اولها حين قرر الهجرة الى كندا برفقة أولاده خوفاً عليهم من عودة الحرب فى لبنان ، وقد حصلوا على الجنسية الكندية ، ليعود بعدها الى الفن من جديد .

وصرح يوري مرقدي بعد عودته انه اتخذ قرار الهجرة حتي لا يعيشوا اولاده الشعور والمعاناه التى عاشها حين كان في عمرهم بسبب الحرب الاهلية ، لذا كان يريد ان يضمن حياة أفضل لهم .

وفى أكتوبر من هذا العام إعلن الفنان يوري مرقدي عن اعتزاله الفن مرة أخري ، حيث كتب عبر حسابه على إنستجرام معلناً اعتزاله :" عندما يصبح الفن طريقة للتخلص من السوائل من الكلية، أفضّل الفن في العتمة"، I'm out".