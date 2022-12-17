مسلسل الأمير هاري وزوجته ميجان يعود للمنافسة فى مصر لهذا السبب

تمكن مسلسل الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل من العودة الى احتلال المركز الثاني ضمن الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر عبر منصة شاهد vip ، مرة أخري ، وذلك بعد طرح الحلقات الجديدة .

وكان مسلسل الامير هاري وزوجته ميجان ماركل قد تراجع الي مركز متأخر فى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر خلال الايام الماضية ، قبل ان تعيده الثلاثة الحلقات الجديدة من المسلسل الى المنافسة بعد طرحهما .

وكان قد كشف موقع "إكسبريس" البريطاني عن المبلغ الذى حصل عليه كل من الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل مقابل ظهورهما ضمن أحداث المسلسل الوثائقي هاري وميجان، والذى طرح الجزء الأول منه على منصة نتفليكس العالمية الأسبوع الماضي.

وبحسب موقع موقع "إكسبريس" البريطاني أن الأمير وزوجته ميجان قد تقاضيا مبلغ 244 ألف جنيه إسترليني فى الدقيقة مقابل ظهورهما، بينما تم إنفاق مبلغ 88 مليون استرليني كميزانية للعمل، الذى واجه بسببه الزوجان انتقادات لاذعة.

ووفقا للأرقام التي ذكرتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، جذبت الحلقة الأولى 2.4 مليون مشاهد في بريطانيا في يوم بثها، مما دفع البعض إلى انتقاد الزوجين، لأنهما "اشتكيا سابقا بشدة من تدخل الصحافة في حياتهما".

الجدير بالذكر ان مسلسل هاري وميجان كان قد أحدث ضجة كبيرة وردود افعال ضخمة ولعل اخرها خروج شقيقة ميجان ماركل لتكذيب شقيقتها ، حيث اكدت ان تصريحاتها في المسلسل كاذبة وليست لها علاقة بالواقع .

وكشفت شقيقة ميجان ماركل في برنامج Sunrise على القناة السابعة، ان شقيقتها كذبت فيما يتعلق بدعوتها لحفل زفافها خلال المسلسل الوثائقي .