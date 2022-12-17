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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا يمكن تجاهلها .. عادات تفسد الحياة الزوجية وتعرضها للخطر

العادات الأربعة
العادات الأربعة

في كثير من الأحيان في العلاقة الزوجية ، يرتكب الأزواج عن قصد أو عن غير قصد بعض هذه الأخطاء ، مما يؤدي إلى تعرض حياتهم الزوجية للخطر إذا نسيت عيد ميلاد شريكك أثناء تواجدك على هاتفك طوال اليوم أو قضاء المزيد من الوقت في المكتب ، فإنها تصبح عادة سيئة للغاية.

 بعض العادات يمكن تجاهلها ، لكن بعضها يتحول إلى شجار وبعد ذلك تبدأ المسافة في الزيادة في العلاقة. في مثل هذه الحالة ، تحتاج إلى معرفة تلك العادات الزوجية السيئة ، حتى تتمكن من علاجها بحسب ما نشره موقع هيلثي .

 علو الصوت وكثرة المشاكل

لا بد أنك رأيت بعض الأزواج يصرخون بشدة على بعضهم البعض أثناء المشاكل، هذه مشكلة كبيرة بين الشركاء ، بسبب عدم تمكنهم من حل مشاكلهم بدلًا من الصراخ ، يجب أن تتحدث مع شريكك بهدوء عن مشاكلك ينتهي بك الأمر بالصراخ على بعضكما البعض بشدة باستخدام الكلمات التي تؤلم القلب وتسبب جرح المشاعر في الوقت نفسه ، لا تصبح صورتك أيضًا جيدة جدًا في نظر شريكك.

شريكي عدوي؟

إذا واصلت البحث عن فرص للمشاكل أو إسقاط شريكك ، فمن الواضح أن لديك مشكلة أكبر من ذلك. عليك أن تفهم أنه في الحياة الزوجية يجب على المرء أن يسير مع الشريك وليس محاربته قد يؤدي ترك بعضكما البعض والانزعاج من تقدم الشريك إلى إضعاف أساس علاقتكما إذا كانت هناك مشكلة بينكما حول شيء ما ، فيمكنك التحدث عنه بطريقة مريحة وتقرر أنك ستحاول العمل كفريق.

حفظ الأسرار المالية

يمكن أن يؤدي إخفاء استثماراتك المالية وخططك الاستثمارية عن شريكك إلى زيادة سوء التفاهم والمعارك بينكما قد تكون لديك تحفظات بشأن شريكك والطريقة التي ينفق بها أموالك ، لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك إخفاء خطط التوفير الخاصة بك عنه في الوقت نفسه ، مهما كان التخطيط المالي الذي تقوم به ، افعل ذلك مع وضع شريكك في الاعتبار وفقًا للتخطيط المناسب لحياتك الزوجية ، ناقش الأمر مع شريكك واتخذ خطوة وفقًا لذلك.
 

رأي الشخص الثالث 

إذا كانت هناك أي مشكلة في حياتك الزوجية ، فلا تناقشها مع الغرباء غالبًا ما تعاني من  تدخل الغرباء أو الأقارب ، في حين أن هذا قد يضر بك أكثر، لا تأخذ مشكلتك إلى أي شخص ثالث ، بدلاً من ذلك قم بحل مشاكلك بشكل موحد يمكن لإشراك أي شخص ثالث أن يؤثر عليك بكلماته من الأفضل أن تحل مشاكلك مع شريك حياتك بعيدا عن الآخرين.

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