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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

عنده مرض نادر.. أم تستغيث لعلاج ابنها بالخارج

صدى البلد

أرسلت القارئة ام حمزة رسالة تستغيث بموقع صدي البلد لمساعدتها في علاج ابنها صاحب المرض النادر .

وقالت في استغاثتها : ابني حمزة محمود عمرة 8 سنوات ، مريض منذ فترة و تم تشخيص حالته مرض نادر ، اعراض المرض انتشار مياة في جميع اجزاء جسمة كالكبد و الرئة و الكلي .

و تابعت : روحنا للقصر العيني و دكاترة اورام و للاسف بعد تحاليل كتيرة لم يتم تشخيص المرض بصورة صحيحة ، و أخر كلام الاطباء يحتاج الي السفر بالخارج للعلاج.

و طالبت اصحاب الخير و القلوب الرحيمة بمساعدتها في سفر ابنها للخارج للعلاج و تشخيص الحالة بشكل صحيح و انقاذ حياته .

للتواصل مع مقدمة الشكوى علي رقم : 01146830859

 

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