عنده مرض نادر.. أم تستغيث لعلاج ابنها بالخارج

أرسلت القارئة ام حمزة رسالة تستغيث بموقع صدي البلد لمساعدتها في علاج ابنها صاحب المرض النادر .

وقالت في استغاثتها : ابني حمزة محمود عمرة 8 سنوات ، مريض منذ فترة و تم تشخيص حالته مرض نادر ، اعراض المرض انتشار مياة في جميع اجزاء جسمة كالكبد و الرئة و الكلي .

و تابعت : روحنا للقصر العيني و دكاترة اورام و للاسف بعد تحاليل كتيرة لم يتم تشخيص المرض بصورة صحيحة ، و أخر كلام الاطباء يحتاج الي السفر بالخارج للعلاج.

و طالبت اصحاب الخير و القلوب الرحيمة بمساعدتها في سفر ابنها للخارج للعلاج و تشخيص الحالة بشكل صحيح و انقاذ حياته .

للتواصل مع مقدمة الشكوى علي رقم : 01146830859

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