تجاهل الأشياء الصغيرة .. 5 تجارب لزيادة الدفء في العلاقة الزوجية

يتعرض الكثير من الأزواج للمشاكل الزوجية وبخاصة الذين يعانون من الاغتراب بسبب كثرة الضغوط المادية ومن أجل توفير المعيشة لأسرتهم .

الجميع يعلم أن العلاقة بين الأزواج طويلة المدى لها فوائدها الخاصة إذا تم التعامل معها بحزم، ولكن يتطلب الأمر الكثير من الصبر والتفهم لإنجاح هذه العلاقة.

وبالرغم من هذا لا يزال الأزواج يفسدون علاقتهم الجيدة بسبب الأشياء الصغيرة ومع ذلك ، فقد شارك بعض الأشخاص أيضًا نصائحهم للحفاظ على هذه العلاقة ، والتي يمكن أن تكون مفيدة جدًا لك وفقا لما نشره موقع هيلثي .

قلة المحادثة

بالاك ، 26 سنة ، يقول إن "التواصل يعمل مثل الأكسجين في علاقة بعيدة المدى". طالما هناك حوار ، ستبقى هذه العلاقة في هذا النوع من العلاقات ، تحتاج إلى التحدث كثيرًا مع شريكك حتى يتمكن من فهم الأشياء الصغيرة الخاصة بك.

ومع ذلك ، يجب أن يكون هذا الجهد من كلا الجانبين هذا لأنه فقط عندها ستتمكن من فهم بعضكما البعض الأزواج الذين لا يهتمون بعلاقتهم أثناء وجود علاقة طويلة المدى ، فإن علاقتهم لا تدوم طويلاً.

تجاهل الأشياء الصغيرة

يوضح هارشيت ، 28 عامًا ، أن "الأزواج في علاقات المسافات الطويلة غالبًا ما ينسون القيام بأشياء صغيرة لبعضهم البعض ولا يلتفت إلى تلك الأشياء التي تعمل على إذابة الحب والعذوبة في علاقتهما. إنهم لا يعرفون أن الرسائل الجميلة مثل صباح الخير إلى ليلة سعيدة يمكن أن تزيد من عمق حبك.

الأعتماد على بعضها البعض من أجل السعادة

قبل 31 عامًا ، يُقال إنه `` في علاقة طويلة المدى ، على الرغم من معرفة كل شيء ، فإنك تصبح معتمدًا على شريكك من أجل سعادتك نتيجة لذلك ، عندما يكون شريكك مشغولاً أو غير قادر على منحك الوقت ، ينتهي بك الأمر للشعور بالوحدة.

ومع ذلك ، من المهم للغاية خلال هذا الوقت أن تتذكر أن شريكك بعيد عنك لذلك قد لا يكون دائمًا موجودًا على الفور ليجعلك سعيدًا.

لا تحل القضايا

يقول دريشتي ، 24 عامًا ، إن "العلاقات بعيدة المدى هي الأكثر حساسية هذا لأنك لا تعرف ما الذي سوف يسيء إلى شريك حياتك بينما يتقدم بعض الأشخاص في علاقتهم من خلال تجاهل المشكلات ، فإنه بالنسبة للكثيرين ليس من الضروري حتى حلها نتيجة لذلك ، بعد فترة من الوقت ستصبح علاقتك معقدة لدرجة أنك ستجد صعوبة في العيش مع شريك حياتك.

لا وقت للعلاقة الحميمة

تقول ديفاش البالغة من العمر 28 عامًا: لا تقل أهمية عن قضاء بعض الوقت في التحدث ، كما يجب أن تعرف أيضًا كيفية إجراء محادثة عبر الهاتف أو الفيديو هذا لأن في العلاقة طويلة المدى ، قد لا تكون قريبًا من شريكك بالفعل ، ولكن يمكنك جعله يشعر بالقرب منك.

أضافت : أعلم أن المحادثة لا تقوي علاقتكما فحسب، بل تبني علاقة جيدة فى الوقت الحالى والمستقبل، فعلى الرغم من صعوبة اتخاذ زمام المبادرة لجعل العلاقة بعيدة المدى تصبح أكثر قوة وحميمية، ولكن إذا كنت ترغب في ذلك ، يمكنك أن تبدأها من خلال رسالة.