قلق دولي بالغ حيال تصاعد وتيرة العنف في جنوب السودان

أعربت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج (الترويكا) والاتحاد الأوروبي، عن بالغ قلقهم حيال تصاعد وتيرة العنف في ولاية أعالي النيل بجنوب السودان، وسط تواتر أنباء عن مقتل عشرات المدنيين ونزوح حوالي 50 ألف شخص.

ودعت (الترويكا) والاتحاد الأوروبي- في بيان مشترك، نشرته الخارجية الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الجمعة/، بشكل عاجل القادة الانتقاليين في جنوب السودان إلى التحرك فورا؛ لإنهاء العنف وحماية المدنيين.

وحثت الدول الثلاث والاتحاد الأوروبي، بحسب البيان، جميع سلطات جنوب السودان إلى السماح بالوصول الآمن للمساعدات الإنسانية وتسهيل إيصالها إلى أعالي النيل وولاية جونقلي، وكذلك في مناطق النزاع الأخرى في البلاد، حيث يعش أكثر من 9.4 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة في جميع أنحاء جنوب السودان.

وبحسب البيان المشترك، طالبت (الترويكا) والاتحاد الأوروبي جميع الأطراف بالالتزام بالشروط المنصوص عليها في اتفاقية السلام المعاد تنشيطها لعام 2018.