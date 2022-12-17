نشرة الفن : شريف رمزي يحتفل بزفاف شقيقه .. الأمير هاري وزوجته ميجان يعود للمنافسة فى مصر

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية، نستعرض ابرزها فى السطور التالية.

احتفل الفنان شريف رمزي بعقد قران شقيقه الاصغر، بحضور عمته الفنانة هدي رمزي، وعدد من الفنانين على رأسهم هشام ماجد .

يمنح المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة دكتورة مشيرة خطاب ، اليوم ، درع إنجاز العمر للفنانة القديرة لبنى عبد العزيز.

كما يقوم المركز القومي لحقوق الإنسان تسلم درع تكريم للمخرج مروان حامد، ويتم إعلان نتائج لجنة تحكيم مهرجان الدراما بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهي الدورة المهداة لروح الكاتب الكبير وحيد حامد.

يحتفل اليوم الفنان يوري مرقدي بعيد ميلاده ، حيث يعد واحدا من أبرز الفنانين اللبنانين الذىن نجحوا فى الشارع المصري .

ولد يوري مرقدي في ديسمبر 1969 ،و درس يوري اﻹخراج في العاصمة البريطانية لندن، بعد ان أنهى دراسته عاد إلى لبنان مجدداً.

تمكن مسلسل الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل من العودة الى احتلال المركز الثاني ضمن الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر عبر منصة شاهد vip ، مرة أخري ، وذلك بعد طرح الحلقات الجديدة .

وكان مسلسل الامير هاري وزوجته ميجان ماركل قد تراجع الي مركز متأخر فى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر خلال الايام الماضية ، قبل ان تعيده الثلاثة الحلقات الجديدة من المسلسل الى المنافسة بعد طرحهما.

أكدت الفنانة داليا مصطفى أنها تحرص على أن تقوم بالطهي بنفسها، حيث أنها لا تفضل أن تقوم بالاستعانة بأحد فى تلك المهمة.

وتابعت داليا مصطفى فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد: أحرص على الطهي بنفسي مثل أغلب الأمهات المصرية، فلا أفضل أن أقوم بشراء وجبات جاهزة أو سريعة من الخارج .