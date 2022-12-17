عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن : شريف رمزي يحتفل بزفاف شقيقه .. الأمير هاري وزوجته ميجان يعود للمنافسة فى مصر

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية، نستعرض ابرزها فى السطور التالية.

 

هدي رمزي تتألق.. شريف رمزي يحتفل بزفاف شقيقه بحضور هشام ماجد

احتفل الفنان شريف رمزي بعقد قران شقيقه الاصغر، بحضور عمته الفنانة هدي رمزي، وعدد من الفنانين على رأسهم هشام ماجد .

المركز القومي لحقوق الإنسان يمنح لبني عبد العزيز درع إنجاز العمر

يمنح المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة دكتورة مشيرة خطاب ، اليوم ، درع إنجاز العمر للفنانة القديرة لبنى عبد العزيز. 

كما يقوم المركز القومي لحقوق الإنسان تسلم درع تكريم للمخرج مروان حامد، ويتم  إعلان نتائج لجنة تحكيم مهرجان الدراما بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهي الدورة المهداة لروح الكاتب الكبير وحيد حامد.

فى عيد ميلاد يوري مرقدي .. سر هجرته الى كندا وإعتزله الفن

يحتفل اليوم الفنان يوري مرقدي بعيد ميلاده ، حيث يعد واحدا من أبرز الفنانين اللبنانين الذىن نجحوا فى الشارع المصري .

ولد يوري مرقدي  في ديسمبر 1969 ،و درس يوري اﻹخراج في العاصمة البريطانية لندن، بعد ان أنهى دراسته عاد إلى لبنان مجدداً.

مسلسل الأمير هاري وزوجته ميجان يعود للمنافسة فى مصر لهذا السبب

تمكن مسلسل الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل من العودة الى احتلال المركز الثاني ضمن الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر عبر منصة شاهد vip ، مرة أخري ، وذلك بعد طرح الحلقات الجديدة . 

وكان مسلسل الامير هاري وزوجته ميجان ماركل قد تراجع الي مركز متأخر فى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر خلال الايام الماضية ، قبل ان تعيده الثلاثة الحلقات الجديدة من المسلسل الى المنافسة بعد طرحهما.

داليا مصطفي: أطبخ بنفسي زي كل الأمهات ولا أشتري أكل من برة

أكدت الفنانة داليا مصطفى أنها تحرص على أن تقوم بالطهي بنفسها، حيث أنها لا تفضل أن تقوم بالاستعانة بأحد فى تلك المهمة. 

وتابعت داليا مصطفى فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد: أحرص على الطهي بنفسي مثل أغلب الأمهات المصرية، فلا أفضل أن أقوم بشراء وجبات جاهزة أو سريعة من الخارج . 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 320 جنيهًا.. هبوط أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

بعد موافقة صندوق النقد على القرض|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

أكبر خسارة.. تراجع كبير في أسعار الذهب والدولار عالمياً

خطيب قاتلة والدتها ببورسعيد: "مش ممكن تخوني مع ابن الجيران"

مطاردة لـ زوجته العرفي.. مفاجأة مدوّية في حادث سيارة سعد الصغير بالهرم

زوج قتيلة بورسعيد مفترشا الشارع أمام القسم: "بنتي ماتعملش كده"

الشنطة اتعجنت.. ننشر صور سيارة زوجة سعد الصغير بعد مطاردته لها

طقس اليوم فى مصر.. تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص هذه الظاهرة

ترشيحاتنا

هانتر بايدن.. اليد المجروحة للرئيس الأمريكي أمام الجمهوريين

بعد الأهلي .. فريق عربي جديد يقترب من المشاركة في كأس العالم للأندية

ماذا فعل كولر مع لاعبي الأهلي بعد التعادل مع فيوتشر ؟.. والعقوبة الفردية تذبح نجم الفريق

ماكرون يزور المغرب مطلع العام المقبل

بعد الإعلان عن المهدوية|هل يخطط شيعة العراق لتصفية مقتدي الصدر وتياره.. القصة كاملة

يستهدف زيادة مضخات الصرف الصحي .. رئيس الوزراء يفتتح مركز التصنيع الرقمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج لافت.. ريهام عبد الغفور تستعرض جمالها على إنستجرام| شاهد

لوك شعر مختلف.. نرمين الفقي بإطلالة تخطف الأنظار | شاهد

فستان لافت.. أمينة خليل تستعرض جمالها بلوك مختلف| شاهد

شقيق ملك بريطانيا يبيع ممتلكاته لسداد ديونه وتسوية نزاعات قضائية

فيديو

قبل نهائي كأس العالم.. ما سر الفيروس الغريب الذي ضرب منتخب فرنسا|فيديو جراف

هالة صدقي مع أولادها على الريد كاربت في حفل دير جست .. شاهد

العشق الحرام.. تفاصيل مقتل عاملة بورسعيد في منزلها/ فيديو جراف

هنا شيحة مع ابنها على السجادة الحمراء لحفل دير جست

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ