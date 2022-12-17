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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

شاهد.. ظهور مقلق للأميرة تشارلوت بصحبة ويليام وكيت ميدلتون

صور أثارت قلقا من
صور أثارت قلقا من آخر ظهور للأميرة تشارلوت بصحبة ويليام

أثارت مجموعة من الصور من آخر ظهور للأميرة تشارلوت، الابنة الوحيدة للأمير ويليام وكيت ميدلتون حالة من القلق والجدل في المجتمع البريطاني بسبب حركة أصابع يدها.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، فقد بدت بدت الأميرة شارلوت متوترة أثناء حضورها خدمة ترانيم والدتها معا في عيد الميلاد حيث شوهدت وهي تمسك على أصابعها وتتمشي في وستمنستر. 

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ومن غير الواضح سبب إيماءة الأمير شارولت لأصابع يديها لكن معجبي العائلة المالكة سارعوا إلى اكتشاف الإيماءة وانتقلوا إلى Twitter لمناقشتها.

 جدل من آخر ظهور للأميرة تشارلوت

وقال أحد الأشخاص عبر “تويتر”: “أود أن أعرف ما كانت تفكر فيه الأميرة شارلوت في هذه اللحظة بالذات بابتسامة لطيفة وتشابك أصابعها”.

ولفت ثاني: "هل لاحظ أحد أن شارلوت تتخطى أصابعها؟ آمل أن تتحقق أمانيها".

الأميرة اسمها بالكامل هو شارلوت إليزابيث ديانا، يأتي الجزء الأول منه تيمنًا باسم جدة والدها الملكة إليزابيث الثانية، والجزء الآخر نسبة إلى جدتها والدة أبيها الأميرة ديانا.

صور أثارت قلقا جدلا من آخر ظهور للأميرة تشارلوت بصحبة ويليام وكيت ميدلتون  

 

صور أثارت قلقا جدلا من آخر ظهور للأميرة تشارلوت بصحبة ويليام وكيت ميدلتون  
صور أثارت قلقا جدلا من آخر ظهور للأميرة تشارلوت بصحبة ويليام وكيت ميدلتون  
صور أثارت قلقا جدلا من آخر ظهور للأميرة تشارلوت بصحبة ويليام وكيت ميدلتون  

 

 

 

للأميرة تشارلوت كيت ميدلتون لأمير ويليام الديلي ستار خدمة ترانيم

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