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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مطاردة بالسيارات .. القصة الكاملة للتحفظ على سعد الصغير وزوجته في الهرم

صدى البلد

اتهم المطرب الشعبي سعد الصغير، زوجته وأسرتها "شقيقتها ووالدتها" بسرقة ٧٥ ألف جنيه منه قبل تشاجره معهن، كما اتهمهن بتمزيق جواز سفره.

شاهد الفيديو:

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، ملابسات اصطدام سعد الصغير بشخصين في حدائق الأهرام، حيث تبين أن الضحايا هم زوجته العرفي برلنتي عامر ووالدتها وشقيقتها.

وأضافت التحريات بقيادة العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث الهرم، أن خلافات زوجية بين سعد وزوجته دفعتهما للتشاجر في الشارع، فهربت زوجته وشقيقتها ووالدتها بسيارة فطاردهم سعد الصغير واصطدم بسيارتهن، وتم نقلهن إلى مستشفى الهرم وتبين إصابتهن بإصابات طفيفة.

وأشارت التحريات إلى إنه عقب تقديم الإسعافات الأولية لهن، تم اقتيادهن لقسم الهرم بينما تم التحفظ على سعد الصغير بقسم الشرطة لتبادل الطرفين الاتهامات.

وكانت أطاحت سيارة يقودها الفنان سعد الصغير بشخصين في الهرم ما أسفر عن إصاباتهما بإصابات مختلفة وتم نقلهما للمستشفى.

شاهد الفيديو:

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