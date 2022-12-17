برلمانية: القمة الأمريكية الإفريقية تمثل فرصة جيدة لعرض مشاكل القارة السمراء

أشادت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالقمة الافريقية الامريكية، التي تأتي فى ظل اهتمام الرئيس بمستقبل دول افريقيا، وما نواجهه من تحديات عالمية قائمة، فضلا عن تعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي.

وأكدت أن الرئيس السيسي يسعى لتكوين موقف إقليمي موحد، بما يخدم أهداف الاستقرار والسلام والتنمية في المحيط العربي والإقليمي والدولي، وبما يساهم أيضا في إيجاد دور فعال ومؤثر لمصر عربيا وأفريقيا ودوليا يعبر عن مكانتها وقدراتها السياسية والدبلوماسية.

وأشارت إلى حرص مصر على تعزيز الشراكة الإفريقية الأميركية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي، وتيسير اندماج الدول الإفريقية في الاقتصاد العالمي، لاستفادتها مما يوفره من فرص ومزايا في تحقيق النمو الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا ودفع حركة الاستثمار الأجنبي.

وأضافت عضو مجلس النواب في بيان صادر عنها أن جهود الرئيس المصري نجحت في توجيه نظر المجتمع الدولى إلى ضرورة إعطاء أولوية قصوى لقارتنا، ولفتت النظر إلى طموحاتنا في التنمية والتقدم بشكل يليق بالشعوب الأفريقية.

وأشارت إلى سعي الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، إلى عقد مؤتمرات أفريقيا مع الصين، واليابان، والاتحاد الأوروبى، وروسيا، وفى كل فعالية دولية تحدث الرئيس السيسي عن حق أفريقيا ودولها وشعوبها فى التقدم والتنمية، وأن توظف وتستغل إمكانياتها بالشكل الأمثل.

وأكدت ايناس عبد الحليم، أن أهمية الدور الذى تلعبه مصر بقيادة الرئيس السيسى إقليميا ودوليا حيث أن مصر فى مقدمة الدول الأفريقية تسعى للتعاون مع أكبر دولة فى العالم ومنذ أيام كانت فى طليعة الدول العربية فى أول قمة صينية عربية فى الرياض وكل هذا من أجل حياة أفضل للمواطن المصرى والعربى والإفريقى.

وأوضحت د. ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، أن القمة الأمريكية الإفريقية تمثل فرصة جيدة لعرض مشاكل القارة السمراء لكي تساهم الولايات المتحدة باعتبارها القوى العظمى في العالم في حلها.

وأضافت أن القارة تعيش حالة من عدم الاستقرار نتيجة للصراعات والنزاعات والتغيرات السياسية المتعددة، التي تشهدها بعض بلدان القارة، إضافة إلى الأوبئة التي تحاصر شعوبها والمجاعات التي تزهق أرواح مئات الألاف من سكان أفريقيا، مؤكدة أن الدول الكبرى في العالم أدركت أهمية القارة السمراء باعتبارها أحد القارات الغنية بالموارد الطبيعية والتي يمكن أن تكون مصدر غذاء للعالم كله، إذا تم مساعدتها على بدء التنمية وتجاوز الفقر.