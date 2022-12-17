رئيس طاقة النواب: مكاسب كبيرة من القمة الأمريكية الأفريقية

قال النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إن القمة الامريكية الإفريقية الثانية حققت نتائج ومكاسب كبيرة جاءت نتيجة تبنى مصر لقضايا الدول الإفريقية على المستوى الدولي خاصة التي طرحها الرئيس السيسي خلال قمة المناخ cop 27 وهي انعكاس حقيقي للدور البارز الذي تلعبه مصر في دعم الدول الأفريقية في كافة المنتديات الدولية.

وأكد عوض الله في تصريحات البرلمانيين اليوم أن الرئيس السيسى وعلى مدى السنوات الماضية أولى اهتماما كبيرا بهموم وقضايا القارة السمراء ، في ظل ما نواجهه من تحديات تغير المناخ وتبعاتها الاقتصادية ، وكذلك اثار الحرب الروسية الاوكرانية وازمة الغذاء العالمية والطاقة والتي نضع العالم في ظروف غير مسبوقة.

وأشاد رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب باللقاءات التي أجراها الرئيس السيسي على هامش القمة مع القيادات الأمريكية، مشيرا الى ان القمة تفرز نتائج كبرى منها منها زيادة حجم الاستثمارات الأمريكية فى مصر و نقل التكنولوجيا الأمريكية لدول القارة والمشروعات الصناعية والتكنولوجية ل تحويل الثروات الخام فى أفريقيا إلى منتجات كاملة الصنع بدلا من تصدير الخامات والثروات فى صورتها الأولية مما يضيع عوائد كبيرة على دول القارة السمراء الغنية بالثروات والمواد الخام.



وأشار حسام عوض الله، إلى أن القمة الأفريقية الأمريكية بواشنطن والتى شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى ستحقق مكاسب متعددة لمصر والدول الأفريقية خلال الفترة المقبلة ومنها المشروعات التي تم التوافق والتعاقد عليها في قمة المناخ الشهر الماضي