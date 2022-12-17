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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم المغرب السابق : لم يكن لدي ثقة كبيرة في أن يحقق المنتخب نتائجه التاريخية

منتخب المغرب
منتخب المغرب

تحدث خالد فوهامي حارس مرمى منتخب المغرب السابق عن مباراة منتخب بلاده أمام كرواتيا عصر اليوم السبت في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع بكأس العالم.

وقال فوهامي في تصريحات مع الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج "طويلة وعالية" عبر أثير الشباب والرياضة صباح السبت "كان هناك تخوف في البداية بسبب قرعة كأس العالم وقوة المجموعة".

وأضاف "لكن الجهاز الفني واللاعبين استطاعوا ان يحققوا نتائج جيدة للغاية وتاريخية وستكون دفعة قوية لكرة القدم المغربية لتطوير الكرة للأفضل".

وتابع "لم يكن لدي ثقة كبيرة في أن يحقق المنتخب ما حققه، لأن الجهاز الفني كان يحتاج لوقت أطول للتفاهم مع اللاعبين وتكوين منتخب قوي وهو أمر يحتاج لسنوات طويلة".

وواصل فوهامي "حنكة الركراكي وطريقة تعامله مع اللاعبين ومنحهم الثقة، خاصًة اللاعبين الذين كان لهم أزمات سابقة مع مدرب المنتخب السابق على رأسهم زياش مع خلف فريق قوي ومتماسك تسببا فيما وصلنا إليه".

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