السفير حسام زكي: العلاقات العربية الصينية بينها تلاق ومصالح مشتركة

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن القمة العربية الصينية حدث مهم وتاريخي للعرب والصين، وتربطهم حضارة وثقافة على مدار آلاف السنين، مشيرا إلى أن العلاقات العربية الصينية بينها تلاق ومصالح مشتركة وكل سبل التعاون والتبادل متواجدة.

وقال السفير حسام زكي- خلال مقابلة خاصة مع الإعلامي جمال عنايت، على قناة (القاهرة الإخبارية)، إن هناك منتدى للحوار والتعاون ما بين العرب والصين، مشيرا إلى أن المنتدى متشعب والصين دولة جادة، والعرب أخذوا التعاون معها بجدية.

وأشار إلى أن المنتدى الصيني يتميز بالجدية والتنوع في نشاطه وتغطية مجالات كثيرة، علما بأن الصين في إطار تواصلها مع العالم العربي تقوم بفتح قنوات اتصال تشمل كافة المجالات.

وأوضح أنه خلال عام 2018، اقترح الأمين العام لجامعة الدول العربية رفع مستوى المنتدى لكي يكون على مستوى القمة، ويكون هناك اجتماع قمة "صيني عربي"، حيث لاقت الفكرة قبولا من الجانبين الصيني والعربي، كما أن المملكة العربية السعودية عرضت الاستضافة فورا، وتقرر التنظيم، ولكن جاءت جائحة كورونا فتوقفت الاتصالات مع الصين، إلى أن تحسن الوضع واتفق على الاجتماع وعقدت القمة العربية الصينية، والتي تعد الأولى.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية قوة إقليمية راسخة موجودة ولديها الإمكانات الاقتصادية الكبيرة، وهي سوق واعد (سوق الخليج) وأيضا (مصر) لديها سوق واعد في (شمال إفريقيا)، منبها إلى أن الصين تنظر إلى ذلك وترى أهمية التعاون مع الدول العربية.

وقال السفير حسام زكي: "العرب جميعا ينظرون إلى الصين حسب قدرتها العالمية، والتعاون معها ليس على حساب طرف آخر، علما بأنه تم الإعداد للقمة العربية الصينية منذ 2019، ولولا جائحة كورونا لعقدت في موعدها، كما أن هناك تقاربا عربيا صينيا منذ 2004 ومستمرا منذ 18 عاما وحتى الآن.

وأشار زكي إلى أن هناك حاجة للتعامل والتعاون مع القوة العالمية الثانية في العالم "الصين"، كما أن بكين والتي لديها خبرات هائلة والتعاون معها مجد للغاية.