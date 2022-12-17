قوى عاملة المنوفية: تفتيش محطات الوقود لتوفير الحماية الكاملة للمواطنين والعاملين

أكد وكيل الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية، الدكتور مهندس سعد عبدالحميد عبدالرحيم، ضرورة التعاون المشترك والمستمر بين القوى العاملة بشركة غاز مصر بالمنوفية، من أجل توفير الحماية الكافية للمواطنين والعاملين بمحطات الغاز البنزين الخاصة ، والتأكيد علي التفتيش الدوري والمتابعة من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية ، مطالبا مفتشي السلامة بالتعاون فى الوصول إلى نقاط الغاز ومكانها بالمحافظة .

جاء ذلك خلال اجتماع مدير المديرية ، مع مسؤولين الغاز بالمنوفية المهندس هاني محمد مجاهد مدير عام منطقة المنوفية "شركة غاز مصر"، والمهندس أيمن محمد عبد الرشيد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمنطقتي المنوفية والغريبة، والمهندسة إيمان عاطف العمري مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمنطقة المنوفية .

وقال مدير مدير مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية : إن الهدف من الاجتماع هو للوقوف على أحدث التعديلات في قوانين تصاريح وتراخيص الغاز ، فضلا عن السلبيات والايجابيات في أثناء التطبيق ومحاولة حل السلبيات وإزالة العقبات، ومتابعة أداء العمل لإدارة السلامة والصحة المهنية المنوطة بالأمر بالتعاون مع شركة الغاز، ورسم السياسات العامة لخطة العمل والتعاون في هذا الخصوص خلال الفترة المقبلة .

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