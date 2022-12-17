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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قوي عاملة المنوفية تبحث معوقات العمل وطرق حلها فورا

صدى البلد

عقد وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية،  الدكتور المهندس سعد عبدالحميد عبدالرحيم، اجتماعاً ، وذلك للوقوف على الموقف الراهن لمستوى سير العمل فى الفترة المقبلة داخل مكتب عمل شبين الكوم ، وإدارة الرعاية .

كما تم بحث بعض الشكاوى وحلها والتطرق لكيفية إعادة المعاينات وطرق التفتيش داخل المنشأت،  وكيفية بحث الشكاوى بصورة كافية وطرح المعوقات التي تواجه المكتب فى هذا الخصوص، وحلها فورا  والوقوف على السلبيات والايجابيات ومتابعة أداء العمل ورسم السياسيات لخطة العمل فى الفترة المقبلة .

وأكد مدير المديرية،  ضرورة الالتزام بمواعيد العمل وسرعة الانجاز فيه والمتابعة الدورية التفتيش داخل المنشأت،  وتحري الدقة في التفتيش من جانب الإجراءات القانونية بكل حزم ودقة داخل المنشأة.

وجاء الاجتماع بمدير منطقة عمل، ومكتب تفتيش العمل بشبين  الكوم

، ومدير إدارة الرعاية عماد الربيعي ، وجيهان مغاورى  وذلك لتولى "الربيعي" مسؤولية إدارة الرعاية .

وكان مدير المديرية قد هنأ "الربيعي"  في بداية الاجتماع بالمنصب الجديد والمهمة المسندة إليه، مشيدا بخبرته واضعا آمالا على عاتقه فى الفترة المقبلة لتغيير الأداء بشكل عام. 

 

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