البرلمان العربي يشارك في متابعة الانتخابات التشريعية التونسية

يشارك وفد من البرلمان العربي في متابعة الانتخابات التشريعية التونسية " 2022" المقررة اليوم السبت، برئاسة النائب سعيد بن حمد بن هلال السعدي، ومشاركة كل من النائب اللواء طارق نصير، والنائب كايد الغول، والنائب محمد الأمين سيدي مولود، والنائب ناظم الشبلاوي.

وتأتي مشاركة البرلمان العربي في متابعة الانتخابات التشريعية التونسية في ضوء الاهتمام الذي يوليه البرلمان العربي لمواكبة الاستحقاقات الانتخابية في الدول العربية، وحرصا منه على دعم وتعزيز مسيرة الديمقراطية بالدول العربية.

وبهذه المناسبة، التقى وفد البرلمان العربى مع رئيس هيئة اللجنة العليا المستقلة للانتخابات التونسية المستشار فاروق أبو عسكر وأعضاء مجلس الهيئة بقصر المؤتمرات بتونس، حيث تم استعراض خطة الهيئة لإدارة انتخابات نواب الشعب التشريعية.

ومن المقرر أن يقدم رئيس وفد البرلمان العربي تقريرا إلى معالي رئيس البرلمان العربي حول سير العملية الانتخابية ومشاركة وفد البرلمان في متابعتها.

وتشهد تونس أول انتخابات تشريعية منذ تولي الرئيس قيس سعيّد السلطة التنفيذية والتشريعية في البلاد في 25 يوليو 2021 ، وتأتي هذه الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس نواب جديد، وفقا للقانون الانتخابي الذي صدر في 15 سبتمبر الماضي، وهي الانتخابات التشريعية الخامسة عشر في تونس.