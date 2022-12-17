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برلمان

برلمانية مصرية ضمن أكثر 100 امرأة أفريقية مؤثرة في 2022

الدكتورة رشا قلج
الدكتورة رشا قلج

حصلت الدكتورة رشا قلج عضو مجلس الشيوخ، على لقب الإفريقية الأكثر تأثيرا في العالم للمرة الرابعة على التوالي ضمن قائمة أكثر 100 امرأة أفريقية تأثيرًا في العالم، لعام 2022 وذلك للعام الرابع على التوالي؛ نظرا لمساهمتها في تعزيز قدرات الرعاية الصحية، وتحسين مستوي رعاية المرضى بإفريقيا، ودعم تعليم الفتيات وتمكين المرأة في البلدان الأفريقية، وفضلا عن دورها الفعال، من خلال مؤسسة ميرك ،في تمكين المرأة الأفريقية في مجال البحث العلمي والرعاية الصحية وتمكين الفتيات الصغيرات المحرومات من التعليم في أفريقيا.

أعربت الدكتورة رشا قلج عن سعادتها بالحصول على لقب المرأة الإفريقية الأكثر تأثيرا في العالم من قبل مجلة New African Woman ، المملكة المتحدة للعام الرابع كواحدة من أكثر 100 امرأة أفريقية تأثيرًا في العالم، ضمن فئة منظمات المجتمع المدني والخيري، مؤكدة على استمراها في  بناء قدرات الرعاية الصحية، وتحسين مستوى رعاية المرضى مع التركيز بشكل خاص على صحة المرأة ،تعليم الفتيات  حتى يتمكنوا من تحقيق أحلامهم، ومواصلة الجهود لتمكين المرأة ودعم تعليم الفتيات وتحسين  الرعاية الصحية لكل فرد في إفريقيا .

تحدثت الدكتورة رشا قلج عن إنجازاتها الأخيرة لخدمة أهالي القارة السمراء ، معربة عن فخرها بالشراكة مع 20 سيدة أفريقية أولى كسفيرات لحملة" أكثر من أم "، والتي قدمت أكثر من 1470 منحة دراسية للأطباء  من 50 دولة، وتقديم منح دراسية لهؤلاء الأطباء من دبلومة مدتها عام واحد وسنتين وثلاث سنوات ودرجة الماجستير في أكثر من 32 تخصصًا حرجًا وغير مخدوم، وهو ما يمثل علامة فارقة كبيرة.

 كما تقدمت بالشكر لكل من قدم الدعم لبرنامج "Our Africa" التليفزيوني الذي يناقش مجموعة كبيرة من القضايا الاجتماعية والصحية الحرجة في إفريقيا، والذي يتم بثه على معظم محطات التلفزيون الوطنية في إفريقيا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا والتي تمتلك 5 ملايين متابع.

وأوضحت أنه من خلال برنامج "تعليم ليندا" بالشراكة مع السيدات الأفريقيات الأوائل، ساهمت في إنقاذ مستقبل آلاف الفتيات من خلال تقديم المنح الدراسية والمواد الدراسية الأساسية في العديد من البلدان الأفريقية، حيث استفاد من هذا البرنامج العديد من الفتيات عبر تقديم منح دراسية في بلدان مثل بوروندي وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا وغامبيا وملاوي وناميبيا ونيجيريا وزامبيا وزيمبابوي، فضلا عن توزيع 3000 مجموعة من المواد المدرسية الأساسية لمدارس الفتيات في العديد من البلدان مثل أنجولا ، وبوروندي ، وجمهورية إفريقيا الوسطى ، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، وغامبيا ، وغانا ، وليبيريا ، وملاوي ، وناميبيا ، والنيجر ، ونيجيريا ، و زامبيا.

رشا قلج مجلس الشيوخ لقب المرأة الإفريقية

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