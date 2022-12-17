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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي لـ الملك عبدالله الثاني: نعتز بتطور العلاقات الأخوية بين مصر والأردن

صدى البلد

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  اتصالاً هاتفياً صباح اليوم مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال، الذي يأتى فى اطار التشاور المنتظم بين الرئيس وشقيقه جلالة الملك عبد الله، تطرق إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائي، فضلاً عن تبادل وجهات النظر والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقد عبر الرئيس لشقيقه الملك عبد الله عن اعتزازه بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور مستمر، وتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية مشدداً سيادته على أهمية استمرار جهود توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائي المختلفة وتعميقها، بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وقد أشاد جلالة الملك عبد الله من جانبه بالعلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والأردن، وبالتنسيق الدائم مع  الرئيس، مؤكداً تطلعه للدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة.

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