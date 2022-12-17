لدعم حياة كريمة.. تقديم الرعاية الطبية والعلاج لـ1108 حالة بمستشفيات جامعة طنطا

انطلقت اليوم قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا إلى قرية كفر العراقي - منشية الجنيدى مركز طنطا بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد الدكتور محمود ذكي ، أن القوافل الطبية الشاملة التى تنظمها الجامعة تهدف إلى التغيير فى حياة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر، وذلك حرصا من الجامعة على الالتزام والوفاء بمسئوليتها المجتمعية فى اطار خطتها التنفيذية وتحقيقا لاهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

وتفقد الدكتور محمود سليم العيادات الطبية بمختلف تخصصاتها مع ممثلي مبادرة "حياة كريمة"، مشيراً إلى أن القوافل لا تقتصر على تقديم خدماتها الطبية فقط ولكن تتعدى ذلك بتقديم حملات توعوية للوقاية من الأمراض وقوافل زراعية واجتماعية وبيطرية إلى جانب التمكين الاقتصادي ومحو الأمية ، فشهدت القافلة مشاركة كلية الطب بتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالتعاون مع كلية التمريض التي قدمت محاضرات توعوية في التغذية والاسعافات الأولية في حالة الطوارئ والفحص الذاتي لسرطان الثدي، ومشاركة كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها، كما شهدت القافلة مشاركة كلية الزراعة بتقديم 50 شجرة مثمرة لزراعتها بالقرية ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة "100 مليون شجرة".

كما أفاد الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1108 حالة من خلال 12عيادة حيث تم فحص 37 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و 142 في عيادة الاطفال، و 148 بالعظام، و 125 جلدية، 137باطنة، و 15 مسالك بولية، و 138 أنف وأذن، و 32 جراحة عامة، و 86 صدر، و 35 نفسية وعصبيه ،169 جراحة العيون ،44قلب واوعية دموية ، مضيفاً أنه تم تحويل 46 حالة بواقع 1 جراحة المخ والاعصاب، 6 عظام ، 2 جلدية ، 4باطنة ، 6 انف واذن وحنجرة ، 5جراحة عامة ، 3نفسية وعصبية ، 15جراحة العيون ،4الصدر.

وشهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 7 مواطن، وذلك بحضور الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

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