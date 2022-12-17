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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أبويا وأمى اتجوزوا عرفي وكتبونا بأسماء حد غيرهم.. رد قوي لداعية أزهري

صدى البلد

أجاب الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر، عن سؤال ورد اليه من فتاة تقول له:" أهلي كتبوني أنا واختي باسم حد تاني؛ لأنهم اتجوزوا عرفي، وأنا مش مسامحاهم على هذا الأمر، فما حكم الشرع؟”، وذلك خلال فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 

 

ليرد “ أبو بكر”، قائلاً: إن الفتاة غير ملزمة بمسامحة والديها، قائلًا: “هي تسامح أو متسامحش حقها”، فالسماح في الظلم وفقًا للشرع ليس ضروريًا كما يعتقد البعض، فالمرء في أحيان كثيرة لا يملك القدرة على مسامحة من آذاه.

 

وقال: “لو انت ظلمتني ، وأنا مسامحتكش عشان انت مردتليش مظلمتي، فيقول البعض إنه لن يرفع لي عمل لأنني لم أسامح”، انت راجل أسأت في حقي واعتديت عليا، اجتنابي ليك ليس بغرض القطيعة، ولكن بغرض البعد عن أذاك واجتناب شرك"، وقال النبي محمد – صلى الله عليه وسلم –فى حديث  حين قال إن من شر الناس من يتقيه الناس اتقاء فحشه وشره، وقال النبي  أيضًا، في هذا الشأن، “إنا لنبش (أي نضحك) في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم”.

 

ووجه حديثه للفتاة قائلًا: “السماح في القلب تملكينه أو لا تملكينه انتي حرة، فانتي غير ملزمة بالسماح، ولكن بشرط أن تحسني إلى والديك وأن تبريهما، وتتقى الله فيهما، مقدرش اقولك فتوى ان تقلي أدبك على ابوكي أو امك او تسيئ اليهم". 

بر الوالدين معصية الوالدين الجواز العرفي السماح فى الاسلام

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