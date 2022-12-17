الإثنين.. دفاع النواب تناقش خطة التموين لتوفير السلع الأساسية للمواطنين

تشهد لجنة الدفاع و الأمن القومي، الإثنين اجتماعا مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لرؤية وخطة الوزارة بشأن توفير السلع الأساسية للمواطنين.



و تشهد لجنة العلاقات الخارجية مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن دور وزارة الخارجية والسفراء بالخارج في الوقوف بجانب المصريين المغتربين وتقديم المساعدة والحلول لكل المشاكل التي تواجههم وتذليل العقبات لهم وسرعة استخراج جوازات السفر للعاملين بالخارج، وتذليل العقبات أمام إجراءات تصاريح سفر الجثامين لنقلها إلى الوطن.

وتشهد اللجنة الاقتصادية استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي وآخرين، بشأن تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية، حيث ينعقد اجتماع مشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .



و تشهد اللجنة التشريعية مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.



و تشهد لجنة حقوق الإنسان مناقشة الجهود والخطوات التي قامت بها وزارة التنمية المحلية والمحافظات، والتي تتضمن الإجراءات التي تكفل تنفيذ محاور الاستراتيجية بكل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والتنسيق مع وحدات بناء القدرات التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان.