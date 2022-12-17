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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جولة تفقدية لرئيس جهاز الشروق ..اعرف التفاصيل

رئيس جهاز الشروق
رئيس جهاز الشروق خلال الجولة

فى أول جولاته المرورية تفقد المهندس على سعد القائم بأعمال رئيس جهاز مدينة الشروق برفقة كل من نواب ومعاون رئيس الجهاز ، ومديرى الإدارات التنفيذية عدداً من المشروعات بالمدينة جاء فى مستهلها المرور على "منافذ الخير" التى توفر بيع السلع الغذائيه الأساسية ومنها الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك وغيرها والتابع إدارتها تحت إشراف جهاز مدينة الشروق ، ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الحكومة خلال المرحلة الحالية بهدف متابعة ضبط الأسعار 

 

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حيث شدد المهندس على سعد ، خلال جولته على إلتزام العارضين بضرورة عرض أسعار السلع بوسيلة واضحة لا تستدعى  سؤال المستهلك كما قام بسؤال رواد المنافذ عن الأسعار داخل  المنافذ والفرق بينها وبين مثيلتها بالخارج  موجهاً بتشكيل لجنه تتابع الأسعار يومياً ونسبة التخفيض بين السعر بالمنافذ وخارجه بالأسواق والتأكد من وجود خفض بالسعر تحقيقا لمبادىء إنشاء المنافذ وتكون مهمة اللجنه تحديد مدى إستمرار المستنفع بالباكيه وفى حالةإخلاله بتلك المبادىء يتم إستبعاده فوراً .


وجاء على هامش الجولة تأكيده على تنظيم حملات لرفع الإشغالات خلال الفترة المقبلة وعدم السماح بتواجد الباعة الجائلين فى ظل وجود البديل المناسب لهم داخل منافذ الخير.

  
كما تم المرور على الأعمال الجارية لإمتداد حديقة "أهل مصر" حيث وجه بسرعة الانتهاء من أعمال المشايات وتجهيز البرجولات داخل القطاع الأخير والصيانة الدورية لكامل الحديقة نظراً كونها متنفس للسكان.


مختتماً جولته بالمرور على كمبوند "دار مصر ، وجنة" مشدداً على أعمال الصيانة الدورية للنظافة العامة والزراعة وإعادة الشىء لأصله لبعض المرمات من أرصفة وطرق والإنتهاء من إستكمال أى عناصر لم يتم الإنتهاء منها ليظهر دائماً بصورة متميزة تليق  بمدينة الشروق .

 

جهاز مدينة الشروق جولة تفقدية اسعار السلع الغذائية مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

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